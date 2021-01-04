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В Ростовской области 17-летний юноша, пострадавший при пожаре, умер в больнице

В Ростовской области 17-летний юноша, пострадавший при пожаре, умер в больнице
В Ростовской области подросток, пострадавший во время пожара, скончался в больнице. После возгорания в квартире 9 января его госпитализировали с серьезными ожогами в ЦРБ Красного Сулина.

Несколько суток врачи боролись за жизнь 17-летнего парня. К несчастью, спасти подростка не удалось.

Пожар, закончившийся смертью юноши, случился в хуторе Лихом вечером 9 января. Причиной возгорания стало несоблюдение правил при использовании газового оборудования.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку обстоятельств произошедшего и полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

- Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка от ожогов, полученных при пожаре, по статье «Причинение смерти по неосторожности», - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

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