В Ростовской области 17-летний юноша, пострадавший при пожаре, умер в больнице
В Ростовской области подросток, пострадавший во время пожара, скончался в больнице. После возгорания в квартире 9 января его госпитализировали с серьезными ожогами в ЦРБ Красного Сулина.
Несколько суток врачи боролись за жизнь 17-летнего парня. К несчастью, спасти подростка не удалось.
Пожар, закончившийся смертью юноши, случился в хуторе Лихом вечером 9 января. Причиной возгорания стало несоблюдение правил при использовании газового оборудования.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку обстоятельств произошедшего и полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.
- Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка от ожогов, полученных при пожаре, по статье «Причинение смерти по неосторожности», - добавили в СУ СКР по Ростовской области.