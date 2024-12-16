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В Ростовской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП

В Ростовской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП
В Ростовской области произошла автомобильная авария, в которой пострадали трое взрослых и ребенок. Происшествие случилось 15 декабря в Красносулинском районе.

Около 12:30 водитель «Лады Калины» двигался по трассе, которая соединяет М-4 «Дон» и микрорайон Лиховской Каменска-Шахтинского. В какой-то момент 41-летний мужчина за рулем потерял управление. Машина на полном ходу врезалась во встречную «Ладу Калину».

По информации ГАИ Ростовской области, травмы получили трехлетний и 43-летний пассажиры первой машины. Также пострадали 51-летний водитель второй «Калины» и его 50-летний попутчик. Всех их отвезли в больницу.
Фото: ГАИ РО
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