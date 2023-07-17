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В Ростовской области трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП

В Ростовской области трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП
В Ростовской области в массовой аварии пострадали четверо человек, включая ребенка. ДТП случилось вечером 16 июля на автодороге М-4 «Дон».

Около 17 часов 53-летний мужчина за рулем «семерки» ехал по трассе. В какой-то момент он пошел на обгон и выехал на встречную полосу, по которой двигался «Опель Вектра». Избежать столкновения не удалось. Легковушки на скорости впечатались друг в друга. Затем «Опель» отбросило на «десятку».

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в числе пострадавших - 30-летний пассажир «ВАЗ-2107», а также 19-летний водитель «Опеля». Кроме того, травмы получили водитель и 11-летний пассажир «десятки». Всех их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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