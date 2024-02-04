На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок. Авария произошла 3 февраля в Семикаракорском районе около 15:00.По предварительным данным, женщина-водитель «Опеля Астра» двигалась со стороны Волгодонска в Ростов. Она решила обогнать попутный транспорт и выехала на встречную полосу. На большой скорости машина протаранила автомобиль «Черри».Удар был настолько сильным, что транспорт едва не превратился в груду металлолома.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали 39-летняя водитель «Опеля», 41-летний водитель «Чери», а также его пассажиры 35 и 10 лет пассажиры. С травмами их доставили в больницу.