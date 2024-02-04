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На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
На трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок. Авария произошла 3 февраля в Семикаракорском районе около 15:00.

По предварительным данным, женщина-водитель «Опеля Астра» двигалась со стороны Волгодонска в Ростов. Она решила обогнать попутный транспорт и выехала на встречную полосу. На большой скорости машина протаранила автомобиль «Черри».

Удар был настолько сильным, что транспорт едва не превратился в груду металлолома.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали 39-летняя водитель «Опеля», 41-летний водитель «Чери», а также его пассажиры 35 и 10 лет пассажиры. С травмами их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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