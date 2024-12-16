В Ростовской области при пожаре погиб мужчина, уснувши с горящей сигаретой

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области несчастный случай унес жизнь 36-летнего мужчины из-за неосторожности при курении. Происшествие случилось 15 декабря в Морозовске.Житель одной из квартир на улице Щаденко решил покурить и заснул с зажженной сигаретой в постели. Соседи, заметив как дым валит из квартиры, сообщили о возгорании пожарным службам.По прибытии спасатели обнаружили хозяина жилого помещения без признаков жизни. Он надышался едким дымом и скончался на месте.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении пожара участвовали восемь спасателей и две единицы техники. Пожар ликвидировали на трех единицах техники.