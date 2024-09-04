В Ростовской области мужчина надышался едким дымом, уснув с сигаретой
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области мужчина погиб из-за загоревшейся сигареты. Инцидент произошел 3 сентября в деревне Авило-Успенка.
43-летний житель села решил закурить в своей постели и вскоре уснул. Через некоторое время его разбудил сильный запах дыма. Мужчина попытался покинуть дом, охваченный огнем, но не успел. Вдыхая продукты горения, он скончался на месте.
Очевидцы заметили пламя и позвонили пожарным.
По данным МЧС по Ростовской области, тело мужчины обнаружили недалеко от очага возгорания.