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В Ростовской области мужчина надышался едким дымом, уснув с сигаретой

В Ростовской области мужчина надышался едким дымом, уснув с сигаретой
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области мужчина погиб из-за загоревшейся сигареты. Инцидент произошел 3 сентября в деревне Авило-Успенка.

43-летний житель села решил закурить в своей постели и вскоре уснул. Через некоторое время его разбудил сильный запах дыма. Мужчина попытался покинуть дом, охваченный огнем, но не успел. Вдыхая продукты горения, он скончался на месте.

Очевидцы заметили пламя и позвонили пожарным.

По данным МЧС по Ростовской области, тело мужчины обнаружили недалеко от очага возгорания.
Фото: ГУ МЧС По Ростовской области
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