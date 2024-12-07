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В Ростовской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб 61-летний мужчина

В Ростовской области из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб 61-летний мужчина
В Ростовской области в результате пожара из-за непотушенной сигареты погиб 61-летний мужчина. Происшествие случилось 6 декабря в хуторе Новомарьевка.

Мужчина, проживавший на улице Западной, решил покурить в своей постели вечером. Вероятно, он заснул с сигаретой, что и привело к пожару.

На место происшествия приехали спасатели. Во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины. К сожалению, хозяин дома надышался едким запахом дыма и скончался на месте.

- Возгорание на 20 квадратных метрах потушили 8 огнеборцев МЧС России с помощью 2 спецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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