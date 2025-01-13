В Ростовской области под колеса легковушки попал 13-летний парень

Фото: Госавтоинспекция РО

В Шахтах Ростовской области 54-летний водитель «Лада Х-Рей» сбил 13-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Происшествие случилось вечером 13 января.По предварительным данным, мужчина за рулем легковушки ехал по улице Капровой недалеко от дома № 47А. В это время несовершеннолетний переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил парня. От удара пешеход получил различные травмы.- В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.