В Ростове на Станиславского 16-летний парень попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове легковушка сбила 16-летнего парня. Авария произошла 22 февраля на улице Станиславского.Примерно в 12:00 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Хавал Джолион». В то же время в районе дома № 57 проезжую часть в неположенном месте переходил парень. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил молодого человека.В региональном УГИБДД сообщили, что результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.