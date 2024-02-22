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В Ростове на Станиславского 16-летний парень попал под колеса легковушки

В Ростове на Станиславского 16-летний парень попал под колеса легковушки
В Ростове легковушка сбила 16-летнего парня. Авария произошла 22 февраля на улице Станиславского.

Примерно в 12:00 по дороге ехал 35-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Хавал Джолион». В то же время в районе дома № 57 проезжую часть в неположенном месте переходил парень. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил молодого человека.

В региональном УГИБДД сообщили, что результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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