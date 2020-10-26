Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 25-летнего парня

В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 25-летнего парня
В Таганроге пешеход на «зебре» попал под колеса иномарки. ДТП случилось вечером 27 октября на улице Большой Бульварной, 15.

По предварительным данным, парень переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре». В это время 57-летний водитель «Хендай Акцент» подъезжал к пешеходному переходу. Автомобилист не успел своевременно затормозить и сбил парня.

- В результате аварии 25-летний пешеход с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.