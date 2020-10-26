В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 25-летнего парня

В Таганроге пешеход на «зебре» попал под колеса иномарки. ДТП случилось вечером 27 октября на улице Большой Бульварной, 15.По предварительным данным, парень переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре». В это время 57-летний водитель «Хендай Акцент» подъезжал к пешеходному переходу. Автомобилист не успел своевременно затормозить и сбил парня.- В результате аварии 25-летний пешеход с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.