В Ростовской области пенсионер вышел из дома и пропал



Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростовской области. 70-летний Александр Ручейков нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Он пропал в ночь на 28 ноября. Мужчина вышел из своего дома в селе Александровка Азовского района. В поиске пенсионера участвуют члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Рост пропавшего — 178 сантиметров, телосложение плотное. У него седые волосы и голубые глаза. Уходя из дома, он надел чёрный свитер, тёмно-синие спортивные штаны, серо-чёрную куртку, на ногах — чёрные калоши.



Для поиска Александра Ручейкова требуется помощь добровольцев. Если вы встречали его или знаете, где он может находиться, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.