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Пенсионер в Ростовской области вышел из дома и пропал

Пенсионер в Ростовской области вышел из дома и пропал
Два дня в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Василия Внуковского нет с 23 сентября. Утром в тот день он вышел из своего дома в Батайске и до сих пор не вернулся. В ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Юг» указано, что 65-летний мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост Василия Леоновича — около 178 сантиметров, телосложение худощавое, у него короткие седые волосы и голубые глаза. Из особых примет — невнятная речь.

Внуковский ушёл из дома, одев синие спортивные штаны, синий свитер, тельняшку, чёрную кепку и обув чёрные туфли. При себе у пенсионера был проездной талон на его имя.

Любого, кто встречал Василия Внуковского, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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