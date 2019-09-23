Пенсионер в Ростовской области вышел из дома и пропал



Два дня в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Василия Внуковского нет с 23 сентября. Утром в тот день он вышел из своего дома в Батайске и до сих пор не вернулся. В ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Юг» указано, что 65-летний мужчина нуждается в медицинской помощи.



Рост Василия Леоновича — около 178 сантиметров, телосложение худощавое, у него короткие седые волосы и голубые глаза. Из особых примет — невнятная речь.



Внуковский ушёл из дома, одев синие спортивные штаны, синий свитер, тельняшку, чёрную кепку и обув чёрные туфли. При себе у пенсионера был проездной талон на его имя.



Любого, кто встречал Василия Внуковского, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.