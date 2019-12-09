В Ростове 80-летний мужчина вышел из больницы и пропал



В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Виктор Тихонов пропал утром 11 декабря в Кировском районе города. Около 8:30 он вышел из больницы и ушёл в неизвестном направлении.



Мужчине - 80 лет. Ему требуется медицинская помощь, к тому же он не ориентируется в пространстве. Поисковикам требуется помощь добровольцев.



В ориентировке указано, что его рост — 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У пенсионера седые волосы и серо-карие глаза. Он был одет в чёрный свитер, штаны и шапку такого же цвета, а также тёмно-синюю куртку. При себе у него документы на его имя.



Если вы встречали Виктора Тихонова, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.