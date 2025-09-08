- Возгорание на 50 квадратах ликвидировали семь специалистов с помощью двух спецмашин, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области пенсионер готовил еду собакам и сжег дом. Возгорание произошло 7 сентября в станице Мечетинской Зерноградского района.По имеющейся информации, 90-летний хозяин дома на улице Горького, 4 готовил еду для своих собак. Дедушка поставил на плиту кастрюлю и забыл про нее. Скорее всего, еда стала подгорать и воспламенилась. Огонь охватил беседку, а затем перекинулся на частный дом.К счастью, в пожаре пенсионер и его домашние питомцы не пострадали.