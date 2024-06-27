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В Ростовской области мужчина оставил готовиться обед и сжег дом

В Ростовской области мужчина оставил готовиться обед и сжег дом
В Ростовской области мужчина оставил готовиться обед в тандыре и сжег дом. Пожар произошел в станице Усть-Быстрянской.

Хозяин дома оставил разогреваться самодельный тандыр, а зам зашел в дом. Его не было пару минут, как вдруг вспыхнул огонь. Он быстро перекинулся на сам дом. Соседи заметили, что мужчине требуется помощь, и вызвали спасателей. Огонь охватил площадь 36 квадратов.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что для тушения привлекли восемь специалистов на двух единицах техники.

Из горящей постройки вытащили надышавшегося дымом хозяина. К счастью, медпомощь ему не понадобилась.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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