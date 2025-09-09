Новости
В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за забега «Донской марафон» 28 сентября

В связи с проведением "Донского марафона" в Ростове-на-Дону будет временно перекрыто движение автотранспорта. Информацию об этом распространил городской департамент транспорта.

28 сентября в столице Донского края состоится всероссийский легкоатлетический забег под названием "Донской марафон". В этой связи с шести утра будет временно заблокировано движение для всех видов транспорта по следующему маршруту: от Театральной площади, далее - по Большой Садовой улице, проспекту Соколова, улице Седова, затем по Ворошиловскому мосту (по правой и средней полосам левой части), съезду с Ворошиловского моста на улицу Левобережную, далее - по западному проезду к "Ростов Арене" (где будет разворот), снова по Левобережной улице, съезду с моста, опять по Ворошиловскому мосту (по тем же полосам), улице Седова, проспекту Соколова, Большой Садовой улице, Театральной площади, улице Советской до пересечения с 15-й Линией (где участники развернутся) и обратно по Советской до Театральной площади (четыре круга).

Ожидается, что ограничения будут сняты в два часа дня. В связи с проведением марафона водителей Ростова просят искать альтернативные маршруты заранее.
Фото: Donday
