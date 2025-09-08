Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Адвокат Диброва уговорил его не устраивать публичный скандал из-за развода

Адвокат Диброва уговорил его не устраивать публичный скандал из-за развода
Адвокат Диброва уговорил его не устраивать публичный скандал из-за развода. Деталями Александр Добровинский поделился в подкасте «Слово» 5 сентября.

Как говорит адвокат, его подопечный хотел разъяснить ситуацию с разводом своей аудитории. Но Добровинский посоветовал избегать публичных объяснений. Причиной такой позиции стал факт, что у пары есть трое общих детей и счастливые воспоминания о совместного брака.

Адвокат подчеркнул, что Дибровым удалось прийти к компромиссу. Итоговое решение Дмитрий все же озвучит на публику, но уже после суда.
Фото: Скриншот из видео с подкаста «Слово»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.