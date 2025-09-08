Фото: Скриншот из видео с подкаста «Слово»

Адвокат Диброва уговорил его не устраивать публичный скандал из-за развода. Деталями Александр Добровинский поделился в подкасте «Слово» 5 сентября.Как говорит адвокат, его подопечный хотел разъяснить ситуацию с разводом своей аудитории. Но Добровинский посоветовал избегать публичных объяснений. Причиной такой позиции стал факт, что у пары есть трое общих детей и счастливые воспоминания о совместного брака.Адвокат подчеркнул, что Дибровым удалось прийти к компромиссу. Итоговое решение Дмитрий все же озвучит на публику, но уже после суда.