Юрий Слюсарь высказался в поддержку национализации «Ростовводоканала»

Фото: Ростовводоканал

Юрий Слюсарь публично поддержал идею возвращения "Ростовводоканала" в собственность государства. Об этом он проинформировал общественность через свои страницы в социальных сетях сегодня, 8 сентября.Глава области акцентировал внимание на нелогичности того, что жизненно важная инфраструктура города с миллионным населением находится под контролем частной компании, не проявляющей должной заботы о ее состоянии. Он заявил о необходимости принятия быстрых и эффективных мер.По его мнению, единственным способом гарантировать жителям Ростова доступ к качественной питьевой воде является передача водоканала государству и его дальнейшее систематическое развитие.Этот вопрос обсуждался на недавней встрече Слюсаря с Президентом России, который выразил готовность поддержать эту инициативу.Стоит отметить, что в последние несколько лет жители Ростова-на-Дону неоднократно выражали недовольство работой местного водоканала. Основные претензии горожан касаются качества предоставляемых услуг и скорости реагирования на аварии и неполадки в сетях.Также "Ростовводоканал" часто фигурирует в качестве ответчика в судебных процессах с Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора. Например, в феврале текущего года управление подало иск к водоканалу в связи с экологическим ущербом, причиненным в период с 2017 по 2021 год. Суд обязал компанию выплатить 342,4 миллиона рублей в качестве компенсации и 52,8 миллиона рублей в виде пени.