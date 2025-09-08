Компания агрохимикатов из Ростовской области не смогла обжаловать постановление Росприроднадзора региона

Фото: Donday

В Ростовской области фирма, занимающаяся реализацией аграрной техники, потерпела неудачу в попытке оспорить решение местного подразделения Росприроднадзора. Сведения об этом разбирательстве отражены в документации Арбитражного суда Ростовской области.Предметом спора стало постановление, вынесенное Черноморо-Азовским морским управлением Федеральной службы, осуществляющей надзор в сфере природопользования. По информации, предоставленной указанной службой, компания «АгропроминжинирингЮг» нанесла ущерб экологии. В отношении агрофирмы было возбуждено административное производство по статье, касающейся нарушения правил предоставления отчётности в области утилизации отходов.«АгропроминжинирингЮг», не согласившись с вердиктом контролирующего органа, обратилась в суд с жалобой на данное постановление. Тем не менее, изучив материалы дела, арбитражный суд принял решение о возврате искового заявления.