В Ростовской области больше суток ищут 34-летнего мужчину, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области уже более суток ведутся активные поиски 34-летнего мужчины, пропавшего без вести. Информация о Вячеславе Колесникове отсутствует, начиная с 7 сентября.В этот день Вячеслав ушел из своего дома, расположенного в поселке Каменоломни, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Родные и близкие выразили беспокойство в связи с его исчезновением, особенно после того, как он не вернулся домой в ожидаемое время. Попытки дозвониться ему не принесли результатов. Охваченные тревогой, они обратились за содействием в поисках к сотрудникам полиции и волонтерам.Описание внешности Вячеслава: рост - приблизительно 177 см, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза карие.В момент пропажи на нем были серая футболка, шорты черного цвета и черные шлепанцы.Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Вячеслав, или вы узнали его по представленной фотографии, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим полицейским участком или позвоните по номеру горячей линии: 8-800-700-54-52.