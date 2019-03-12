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На Дону при пожаре погиб пенсионер

На Дону при пожаре погиб пенсионер
В Ростовской области в результате пожара погиб пенсионер. Возгорание произошло в хуторе Горском 13 марта.

На улице Майской загорелся частный дом. Огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.
- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В результате пожара погиб 66-летний мужчина.

К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники.

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