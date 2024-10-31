В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер. Происшествие случилось 30 октября в хуторе Первомайском в Матвеево-Курганском районе.Примерно в 13:00 в летней кухне на улице Полевой, 2, произошло возгорание. Соседка заметила огонь и сразу же вызвала пожарных. В это время в помещении находился 69-летний мужчина. К сожаление, он не смог самостоятельно выбраться из охваченной пламенем постройки.На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух единицах спецтехники. Около получаса потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя. Огонь распространился на 16 квадратных метров.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло из-за неисправной печи на твердом топливе.