Жителей Ростова напугали громкие хлопки в небе вечером 8 сентября

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону вечером восьмого сентября местные жители были встревожены громким звуком, похожим на взрыв, раздавшимся в небе. О данном инциденте информационному ресурсу DonDay сообщили очевидцы. Громкий хлопок был зафиксирован в северной части города. Позднее жители Ростова стали сообщать о включении сирены в центре города.Вскоре после инцидента в регионе была объявлена ракетная угроза. Уведомление от РСЧС поступило приблизительно в 19:49. Однако спустя короткое время поступило сообщение об отмене тревоги.На данный момент официальных заявлений по поводу произошедшего не поступало. Информация уточняется.