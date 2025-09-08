Новости
Жителей Ростова напугали громкие хлопки в небе вечером 8 сентября

В Ростове-на-Дону вечером восьмого сентября местные жители были встревожены громким звуком, похожим на взрыв, раздавшимся в небе. О данном инциденте информационному ресурсу DonDay сообщили очевидцы. Громкий хлопок был зафиксирован в северной части города. Позднее жители Ростова стали сообщать о включении сирены в центре города.

Вскоре после инцидента в регионе была объявлена ракетная угроза. Уведомление от РСЧС поступило приблизительно в 19:49. Однако спустя короткое время поступило сообщение об отмене тревоги.

На данный момент официальных заявлений по поводу произошедшего не поступало. Информация уточняется.
Фото: Дондей
