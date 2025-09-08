Фото: КВУ

В Шахтах больницу эвакуировали из-за ложной тревоги. Как сообщает редакция «КВУ», инцидент произошел 8 сентября.Эвакуация в больнице скорой медицинской помощи имени Ленина случилась около 13:00. Экстренным службам сообщили о возможном минировании.Вначале из здания вывели персонал. Затем стали эвакуировать пациентов, которые могли передвигаться самостоятельно. Остальные больных оставили в палатах.Спустя два часа стало известно, что сообщение о минировании оказалось ложным. Персонал вернулся на свои рабочие места, а пациенты — в отделения.