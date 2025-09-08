В Ростовской области Министерство природы назвало причины маловодья в 2025 году

Фото: Дондей

В ведомстве природных ресурсов Ростовской области сообщили об интенсивной работе над устранением проблемы падения уровня воды в реках. Соответствующее заявление было сделано в их официальном Telegram-канале.В 2025 году Ростовская область ощутила последствия отсутствия полноценного весеннего паводка, который традиционно обеспечивает основную долю водных запасов – около 80%. Из-за недостаточного насыщения влагой почвы реки сильно обмелели, а некоторые участки вовсе пересохли.По информации Гидрометеорологического центра, 7 сентября в дельте Дона фиксировались критически низкие отметки уровня воды. На отрезке Аксай-Азов уровни достигли наименьших показателей к вечеру, оказавшись ниже нормы на 5-16 см. К утру 8 сентября положение частично нормализовалось.Вместе с тем, прогнозируется, что к концу 9 сентября уровни воды в дельте Дона снова упадут и могут достичь критических значений.