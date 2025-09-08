Силы ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области вечером 8 сентября

Фото: Дондей

Вечером 8 сентября в Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.Добавим, что около 19:39 по местному времени система оповещения РСЧС разослала жителям предупреждение о ракетной опасности. Однако через короткое время это предупреждение было аннулировано.- Вражеская ракетная атака была успешно остановлена подразделениями ПВО над территорией Ростовской области, - подчеркнул глава региона. - В настоящее время выясняются подробности, есть ли какие-либо последствия на земле.