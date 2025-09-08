На камеру попали кадры жуткого смертельного ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области зарегистрировано трагическое дорожное происшествие, в результате которого мотоциклист погиб. Об этом информирует областное управление Госавтоинспекции.Смертельная авария случилась днем 8 сентября в Аксайском районе на трассе Ростов - Волгодонск. По предварительным данным, 62-летний водитель грузового автомобиля "ГАЗ 330210", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Ямаха", что стало причиной столкновения. Удар был настолько сильным, что "ГАЗель" оказалась за пределами проезжей части.К сожалению, прибывшие на место аварии медики констатировали смерть мотоциклиста.