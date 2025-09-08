Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Адвокаты Виталия Кушнарева провели свою экспертизу разговора с директором Т-Транс

Адвокаты Виталия Кушнарева провели свою экспертизу разговора с директором Т-Транс
В Железнодорожном районном суде Ростова 8 сентября состоялось очередное заседание по делу Виталия Кушнарева. Защита бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева привела два основных доказательства его невиновности. Об этом сообщает Donday.

Первый — письмо, которое якобы объясняло его встречи с Селезневым. В письме говорилось, что в конце 2024 года многим предпринимателям приходили письма от представителей власти. В них их просили помочь российским бойцам в зоне специальной военной операции.

Вторым аргументом стала экспертиза записи разговора Кушнарева и Селезнева. Выяснить, была ли запись подделана, не удалось. Однако заключение экспертов защиты было интересным.

Защита Кушнарева также отметила, что в разговоре Виталий не говорил, что брал деньги для себя. Кроме того, директор Т-Транс специально строил диалог так, чтобы слова Кушнарева звучали неоднозначно.

После того как сторона обвинения закончила свои доводы, судья принял к сведению доказательства защиты.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.