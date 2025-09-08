Улица в одном из районов Ростова превратилась в болото из-за неотремонтированных труб

фото: Александра

Жители Ростова жалуются на непроходимое болото на улице Нижний железнодорожный проезд. Люди обратились в социальных сетях к главе города.Ростовчанка Александра рассказала, что полтора года назад возле дома № 85 из общего уличного колодца начала сочиться вода и размывать дорогу.— Коммунальщики планово поменяли трубы, но что-то пошло не так. В колодец начала постоянно набираться вода под самый верх, — рассказала местная жительница. — В итоге вода стала стекать вниз по склонам, размывая почву и увеличивая её вес, что привело к оползням.Вызов специалистов не решил проблему. Местные жители сами очищали ливневки, думая, что причина в них. Вода не шла полдня, а потом все проблемы возвращались. Участок земли превратился в болото, где не может пройти человек и не проедет машина.— Мне было плохо, я вызывала «скорую», так им пришлось в обход подходить, потому что машине не проехать, и человеку не пройти из-за размытой дороги, — делится Александра.Проблему не могут решить уже полтора года. В июне 2025 года женщина отправляла письмо в администрацию. В ответе сообщалось, что состоялся комиссионный выход на место аварии. По его итогам составлен акт и принято решение о том, что РЖД и АО «Ростовводоканал» проведут работы по очистке ливневой канализации и установят водоотводящие лотки до 1 августа.Устранить причину затопления должны были еще в августе, а воз и ныне там.