Улица в одном из районов Ростова превратилась в болото из-за неотремонтированных труб

Жители Ростова жалуются на непроходимое болото на улице Нижний железнодорожный проезд. Люди обратились в социальных сетях к главе города.

Ростовчанка Александра рассказала, что полтора года назад возле дома № 85 из общего уличного колодца начала сочиться вода и размывать дорогу.



— Коммунальщики планово поменяли трубы, но что-то пошло не так. В колодец начала постоянно набираться вода под самый верх, — рассказала местная жительница. — В итоге вода стала стекать вниз по склонам, размывая почву и увеличивая её вес, что привело к оползням.


Вызов специалистов не решил проблему. Местные жители сами очищали ливневки, думая, что причина в них. Вода не шла полдня, а потом все проблемы возвращались. Участок земли превратился в болото, где не может пройти человек и не проедет машина.

— Мне было плохо, я вызывала «скорую», так им пришлось в обход подходить, потому что машине не проехать, и человеку не пройти из-за размытой дороги, — делится Александра.

Проблему не могут решить уже полтора года. В июне 2025 года женщина отправляла письмо в администрацию. В ответе сообщалось, что состоялся комиссионный выход на место аварии. По его итогам составлен акт и принято решение о том, что РЖД и АО «Ростовводоканал» проведут работы по очистке ливневой канализации и установят водоотводящие лотки до 1 августа.

Устранить причину затопления должны были еще в августе, а воз и ныне там.
фото: Александра
