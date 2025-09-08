Ростовский футбольный клуб сбавил в завершении атак в сравнении с сезоном 2024/25

Фото: ФК Ростов, Спорттех

Футбольный клуб «Ростов» показывает ухудшение реализации голевых моментов в сравнении с предшествующим сезоном. Согласно данным аналитического портала Спорттех, в прошлом чемпионате «жёлто-синие» завершили своё выступление на восьмой строчке, попав в верхнюю часть турнирной таблицы.В общей сложности, в предыдущем сезоне «Ростов» набрал 39 очков, что в среднем составляет 1,30 очка за игру. В последних пяти турах (26-30) прошлого сезона ростовчане создавали в среднем 3 голевых момента за матч, их показатель ожидаемых голов (xG) был равен 1,31, а процент выигранных единоборств достигал 74,6%.В прошлом сезоне «Ростов» был лидером лиги по эффективности действий в штрафной зоне противника, однако в текущем сезоне занимает только шестую позицию (31).В текущем сезоне результативность «Ростова» снизилась почти в два раза – до 0,71 гола за игру. После семи проведённых матчей команда смогла одержать лишь одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. При этом, "жёлто-синие" сохранили прежний уровень точности передач и успешности дриблинга. К тому же, футболисты «Ростова» стали дольше владеть мячом (53%) и чаще выполнять обостряющие передачи (1,86%). В настоящее время «Ростов» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.