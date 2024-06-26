В Ростовской области один человек пострадал при взрыве газа в доме
В Семикаракорске Ростовской области произошел взрыв газа в частном доме. ЧП случилось 26 июня на улице Крупской, 18.
Пламя охватило часть жилого строения. Вскоре ветер перебросил огонь на два соседних дома. К приезду пожарных стихия охватила примерно 250 квадратных метров. На месте работают 25 спасателей, задействовано восемь единиц спецтехники.
- Один человек после взрыва госпитализирован с ожогами, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.