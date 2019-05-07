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Режим ЧС ввели в поселке Ростовской области из-за взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС ввели в поселке Ростовской области из-за взрыва газа в жилом доме
В поселке Чистоозерном Ростовской области, где произошел взрыв бытового газа, ввели режим ЧС. Об этом утром 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Как ранее сообщалось, хлопок произошел после полуночи в доме № 35 по улице Ленина. В результате происшествия два человека находятся в больнице, еще двое, в том числе 8-летняя девочка, погибли.

В настоящее время на месте работают более 100 спасателей, задействовано 27 единиц техники. На место происшествия направлен комплекс «Стрела-П» для исследования конструкций. Работы осложняются тем, что есть опасность обрушения здания.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, семьи погибших и пострадавших при взрыве получат материальную помощь.

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