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В Ростовской области в жилом доме произошёл взрыв газа: один погиб, один пострадал

В Ростовской области в жилом доме произошёл взрыв газа: один погиб, один пострадал
Взрыв бытового газа произошёл в городе Азове. Инцидент случился около 11 часов 22 февраля в трёхэтажном жилом доме № 84/108 в переулке Павлова.

Сразу после взрыва начался пожар. По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия один человек погиб, один пострадал. Потерпевшего госпитализировали.

- Разрушений нет. Несущие конструкции не повреждены, - добавили в ведомстве. – Эвакуированы 49 человек.

Сейчас на месте работают 59 пожарных и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и шесть единиц техники. Информация о ЧП уточняется.

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