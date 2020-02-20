В Ростовской области в жилом доме произошёл взрыв газа: один погиб, один пострадал



Взрыв бытового газа произошёл в городе Азове. Инцидент случился около 11 часов 22 февраля в трёхэтажном жилом доме № 84/108 в переулке Павлова.



Сразу после взрыва начался пожар. По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия один человек погиб, один пострадал. Потерпевшего госпитализировали.



- Разрушений нет. Несущие конструкции не повреждены, - добавили в ведомстве. – Эвакуированы 49 человек.



Сейчас на месте работают 59 пожарных и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и шесть единиц техники. Информация о ЧП уточняется.