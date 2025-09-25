В Ростовской области 59-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Егорлыкская - Сальск в ДТП погиб 59-летний мужчина. Авария случилась 25 сентября в Сальском районе.По предварительным данным, 59-летний водитель «Шевроле Нива» ехал на 66-м километре автодороги. Он вылетел на полосу встречного движения. Автомобиль врезался в «Сканию», за рулем которой был 23-летний парень. От сильного удара транспорт съехал с дороги и опрокинулся.- В результате ДТП погиб 59-летний мужчина, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.