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На трассе под Таганрогом погиб водитель «ВАЗа»

На трассе под Таганрогом погиб водитель «ВАЗа»
На трассе «Таганрог - село Покровское» водитель «ВАЗа» скончался в аварии. ДТП произошло 3 августа около 17:00 на 2-м километре автодороги.

По предварительным данным, 55-летний водитель «ВАЗ-2114» пошел на обгон попутного автомобиля. На скорости машина столкнулась с встречным «Рено Лагуна», за рулем которого сидел 43-летний мужчина.

- Водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте. 39-летнюю пассажирку «Рено» доставили в больницу с травмами,- сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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