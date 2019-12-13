В Ростовской области мужчине дали 6,6 лет колонии за нож во лбу друга



Новочеркасский городской суд вынес приговор мужчине, всадившему нож в лоб товарищу. Рецидивист не погасил судимость за крупную кражу и снова пошел на преступление.



Суд установил, что Завьялов А. распивал спиртное и играл в карты дома с супругой и двумя товарищами 30 мая этого года около двух часов дня. Вскоре подсудимый отлучился отдохнуть, а когда вернулся, увидел, что один из друзей по имени П. предлагает его жене вступить в интимную связь.



Приревновав возлюбленную, мужчина всадил нож в лоб П. Благодаря тому, что оружие было под кожей и не задело череп, жертв удалось избежать.



Завьялова А. обвинили в приготовлении к преступлению и покушении на преступление. Мужчина отсидит в исправительной колонии строгого режима шесть с половиной лет. Непогашенная судимость добавила ему лишних полгода срока.