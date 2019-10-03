Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу из ревности

В Ростове вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу из ревности
Ленинский суд Ростова-на-Дону осудил Бибикова А. по статье «Убийство». Мужчина не менее шести раз ударил ножом свою сожительницу в грудь и живот. Преступник восемь лет проведет в исправительной колонии строгого режима.

По данным суда, осужденный в ночь на 24 апреля текущего года дома повздорил со своей возлюбленной из-за ревности. В ходе ссоры он не менее шести раз ударил сожительницу кухонным ножом в грудь и живот. Женщина скончалась на месте. Бибиков А. вынес ее тело во двор, замел все следы в доме и спокойной лег спать. Преступника разбудила собутыльница. Мужчина сказал ей, что убил возлюбленную, и предложил закопать тело. После того как женщина отказалась, он позвонил знакомому с просьбой вызвать полицию.

Бибикова А. осудили по статье «Убийство». Он отсидит восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.