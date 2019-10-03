В Ростове вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу из ревности



Ленинский суд Ростова-на-Дону осудил Бибикова А. по статье «Убийство». Мужчина не менее шести раз ударил ножом свою сожительницу в грудь и живот. Преступник восемь лет проведет в исправительной колонии строгого режима.



По данным суда, осужденный в ночь на 24 апреля текущего года дома повздорил со своей возлюбленной из-за ревности. В ходе ссоры он не менее шести раз ударил сожительницу кухонным ножом в грудь и живот. Женщина скончалась на месте. Бибиков А. вынес ее тело во двор, замел все следы в доме и спокойной лег спать. Преступника разбудила собутыльница. Мужчина сказал ей, что убил возлюбленную, и предложил закопать тело. После того как женщина отказалась, он позвонил знакомому с просьбой вызвать полицию.



Бибикова А. осудили по статье «Убийство». Он отсидит восемь лет в исправительной колонии строгого режима.