Метнул нож в друга: на Дону мужчине дали три года колонии



Аксайский районный суд приговорил Ю. Лапина к трем годам лишения свободы. Ранее судимый мужчина метнул нож в своего товарища.



Суд установил, что в июне 2019 года Лапин распивал спиртное со своим другом на кухне первого этажа многоквартирного дома. Внезапно между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку.



Лапин взял кухонный нож, вышел во двор и метнул его в собутыльника через открытое окно. В результате мужчина получил колото-резаную рану грудной клетки и резаную рану предплечья. Его госпитализировали в шоковом состоянии.



Лапина осудили за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Он проведет в исправительной колонии общего режима три года и один месяц.