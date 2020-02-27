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Метнул нож в друга: на Дону мужчине дали три года колонии

Метнул нож в друга: на Дону мужчине дали три года колонии
Аксайский районный суд приговорил Ю. Лапина к трем годам лишения свободы. Ранее судимый мужчина метнул нож в своего товарища.

Суд установил, что в июне 2019 года Лапин распивал спиртное со своим другом на кухне первого этажа многоквартирного дома. Внезапно между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку.

Лапин взял кухонный нож, вышел во двор и метнул его в собутыльника через открытое окно. В результате мужчина получил колото-резаную рану грудной клетки и резаную рану предплечья. Его госпитализировали в шоковом состоянии.

Лапина осудили за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Он проведет в исправительной колонии общего режима три года и один месяц.

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