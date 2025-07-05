В Ростовской области мужчина утонул в реке, купаясь в запрещенном для этого месте

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В Каменском районе Ростовской области произошла трагедия: 4 июля в поселке Глубоком в реке утонул 43-летний мужчина.Согласно информации от областного управления МЧС, местный житель решил поплавать в не предназначенном для купания месте, после чего исчез под водой.Спустя некоторое время тело погибшего было извлечено из реки свидетелями происшествия.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, сообщили в ведомстве.