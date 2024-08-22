В Каменском районе в реке Северный Донец утонул 34-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Каменском районе спасатели достали из реки тело 34-летнего мужчины. Трагедия произошла на реке Северный Донец 21 августа.Компания друзей решила провести время на берегу реки. Они взяли с собой алкогольные напитки и наслаждались отдыхом. Однако 34-мужчина, решил искупаться и зашел в воду.Друзья не сразу заметили его отсутствие. Когда они осознали, что он долго не возвращается, было уже поздно. Они немедленно вызвали спасателей.В Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что водолазы извлекли его тело из воды.