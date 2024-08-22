В Каменском районе в реке Северный Донец утонул 34-летний мужчина
В Каменском районе спасатели достали из реки тело 34-летнего мужчины. Трагедия произошла на реке Северный Донец 21 августа.
Компания друзей решила провести время на берегу реки. Они взяли с собой алкогольные напитки и наслаждались отдыхом. Однако 34-мужчина, решил искупаться и зашел в воду.
Друзья не сразу заметили его отсутствие. Когда они осознали, что он долго не возвращается, было уже поздно. Они немедленно вызвали спасателей.
В Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что водолазы извлекли его тело из воды.