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В Каменском районе в реке Северный Донец утонул 34-летний мужчина

В Каменском районе в реке Северный Донец утонул 34-летний мужчина
В Каменском районе спасатели достали из реки тело 34-летнего мужчины. Трагедия произошла на реке Северный Донец 21 августа.

Компания друзей решила провести время на берегу реки. Они взяли с собой алкогольные напитки и наслаждались отдыхом. Однако 34-мужчина, решил искупаться и зашел в воду.

Друзья не сразу заметили его отсутствие. Когда они осознали, что он долго не возвращается, было уже поздно. Они немедленно вызвали спасателей.

В Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что водолазы извлекли его тело из воды.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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