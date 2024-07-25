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В Ростовской области 60-летний мужчина утонул в реке Дон

В Ростовской области 60-летний мужчина утонул в реке Дон
В Усть-Донецком районе Ростовской области в реке Дон утонул 60-летний мужчина. Трагедия произошла 24 июля.

Около 18:00 местный житель решил искупаться в реке. Он зашёл в воду и поплыл, но на берег уже не вернулся. Свидетели сразу же вызвали спасателей.

В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что тело было извлечено из воды спасателями.

Напомним, что 23 июля в Новочеркасске из реки Тузлов выловили тело мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего.
Фото: Ростов ру
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