В Ростовской области мужчина пришел в гости к знакомой и обокрал

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области мужчина обокрал знакомую. Об этом стало известно 3 марта.Горожанин зашел в гости к женщине. Стоило ей выйти из комнаты на пару минут, как мужчина схватил с тумбочки драгоценности и спрятал. Когда гость попрощался и ушел домой, хозяйка обнаружила пропажу. Она перевернула весь дом, но так и не нашла их.В отчаянии женщина написала заявление в полицию. Когда стражи порядка выяснили, кто совершил кражу, золото уже было в ломбарде. Мужчина заложил его за 50 с лишним тысяч рублей и успел потратить все деньги. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».— Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в ГУ МВД по Ростовской области.