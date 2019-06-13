Мужчина в Ростовской области украл кольцо у собственной знакомой



В Шолоховском районе Ростовской области женщину обокрал приятель. О задержании злоумышленника рассказали в пресс-службе ГУ МВД 15 июня.



Мужчина знал, когда знакомой не будет дома. Улучив момент, он пробрался в квартиру и похитил оттуда золотое кольцо. Затем подозреваемый скрылся.



Когда потерпевшая рассказала обо всём полиции, правоохранители смогли найти злоумышленника. Им оказался 47-летний мужчина, ранее судимый за похожее преступление.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ведомстве.



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кольцо вернули законной владелице.