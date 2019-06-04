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После застолья житель Шахт украл у знакомого ноутбук

В Шахтах мужчина украл у своего приятеля ноутбук во время застолья. Об этом 6 июня рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как выяснилось, фигурант пришёл в гости к своему знакомому. Вместе они накрыли стол и стали веселиться. Когда хозяин жилья отвлёкся, подозреваемый взял его ноутбук и скрылся.

- Сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за то, что нарушил условия ограничения свободы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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