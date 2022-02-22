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В Новочеркасске водитель скутера пострадал в ДТП с иномаркой

В Новочеркасске водитель скутера пострадал в ДТП с иномаркой

В Новочеркасске 31-летний мужчина за рулем скутера SYM пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около шести часов вечера 24 февраля на Харьковском шоссе, 11.

48-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» ехал по улице Харьковской. На одном из поворотов он не поделил дорогу с проезжавшим скутеристом. В результате водитель иномарки буквально снес с проезжей части легкомоторный транспорт.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадал водитель скутера. Его с травмами доставили в больницу. Также скутеристу придется потратиться на мелкий ремонт своего «железного коня».
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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