В Шахтах водитель иномарки пострадал в ДТП с КамАЗом
В Шахтах мужчина на иномарке пострадал в аварии с КамАЗом. Происшествие случилось утром 27 октября.
По предварительной информации, 37-летний автомобилист за рулем «Хендай Солярис» ехал по улице Доронина. В районе дома № 2 он нарушил правила и выехал на «встречку», по которой двигался КамАЗ. Столкновения избежать не удалось. От сильного удара у легковушки разворотило капот.
- В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Его госпитализировали с переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.