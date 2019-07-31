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В Ростовской области мужчина едва не утонул из-за сильного течения

В Ростовской области мужчина едва не утонул из-за сильного течения
В Ростовской области во время купания чуть не утонул мужчина. Житель Азова отправился на речку вечером 1 августа. На городском пляже было много людей, и он, как и большинство, отправился на противоположный берег. Это место не предназначено до купания.

Доплыв до судового хода, 41-летний мужчина попал в сильное течение. Его стало нести вдоль берега, и он не мог самостоятельно вернуться на сушу. В это время по реке шло большегрузное судно, которое могло его раздавить.

Уцепившись за навигационный знак, утопающий стал звать на помощь.

- Его заметил спасатель Азовского Центрального поисково-спасательного подразделения и бросился на помощь, - прокомментировала ведущий специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Потерпевшего доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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