В Ростовской области мужчина стал тонуть, пытаясь вместе с собакой переплыть реку



В Ростовской области спасли тонущих мужчину и его собаку. Утром 3 октября 37-летний житель Азова решил искупаться в Дону, в районе городского пляжа. Он пошёл плавать в холодной воде вместе со своим псом. Мужчина плыл по реке, не сняв одежду. За собой он тащил на поводке озябшую собаку.



Азовчанин старался переплыть реку и уже добрался до фарватера, когда его заметил прохожий. Очевидец сообщил о случившемся спасателям Азовского Центрального поисково-спасательного подразделения.



- Спасатели вытащили его вместе с питомцем из воды и на катере доставили в подразделение, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Пса и его хозяина отогрели. Потерпевшему понадобилась помощь медиков, и его доставили в больницу. Животное забрал родственник непутёвого собаковода.