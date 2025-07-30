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В Багаевском районе Ростовской области мотоциклист врезался в дерево и разбился

В Багаевском районе Ростовской области мотоциклист врезался в дерево и разбился

В Багаевском районе Ростовской области произошел несчастный случай со смертельным исходом: 44-летний водитель мотоцикла погиб, врезавшись в дерево. Трагедия случилась рано утром 30 июля на дороге, соединяющей населенные пункты Манычская, Красный и Отрадный.

По предварительным данным, управляя мотоциклом марки «Ямаха», 44-летний мужчина не справился с управлением. Транспортное средство, двигаясь на большой скорости, съехало с трассы и столкнулось с деревом.

Как сообщили представители региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Фото: Госавтоинспекция РО
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