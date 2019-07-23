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Пожилой мужчина в Ростове обварил кипятком обе ступни

Пожилой мужчина в Ростове обварил кипятком обе ступни
Ростовчанин получил ожоги обеих ступне, опрокинув чайник с кипятком. Инцидент произошёл вечером 23 июля.

Как рассказал 61-летний потерпевший, он находился у себя дома на площади Первой пятилетки. Ночью он вскипятил чайник и случайно уронил его. Горячая вода обварила ему обе ступни. Мужчина сразу не стал обращаться к медикам, а постарался сам врачевать ожоги. Однако, боль всё не проходила, а к концу следующего дня ноги сильно опухли. Тогда он позвонил в скорую помощь. Специалисты диагностировали у него ожоги первой степени двух-трёх процентов ступней.

Медики обработали повреждённый участки кожи и предложили ему госпитализацию. Однако, он отказался.

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