Пожилой мужчина в Ростове обварил кипятком обе ступни



Ростовчанин получил ожоги обеих ступне, опрокинув чайник с кипятком. Инцидент произошёл вечером 23 июля.



Как рассказал 61-летний потерпевший, он находился у себя дома на площади Первой пятилетки. Ночью он вскипятил чайник и случайно уронил его. Горячая вода обварила ему обе ступни. Мужчина сразу не стал обращаться к медикам, а постарался сам врачевать ожоги. Однако, боль всё не проходила, а к концу следующего дня ноги сильно опухли. Тогда он позвонил в скорую помощь. Специалисты диагностировали у него ожоги первой степени двух-трёх процентов ступней.



Медики обработали повреждённый участки кожи и предложили ему госпитализацию. Однако, он отказался.